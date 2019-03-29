Мобилизация в “ДНР”: боевики в день выборов не дадут выехать молодежи

Ради недопущения выезда молодежи из так называемых “ДНР” и “ЛНР” оккупанты объявили очередную мобилизацию. Люди, которые подпадают под призывной возраст, именно в это время получают очередные приглашения в военкоматы.

Тайник оружия и взрывчатки пограничники Донецкого отряда обнаружили возле контрольно-пропускного пункта Гнутово накануне. В укромном месте у КПВВ были пять ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также килограмм тротиловых шашек с электродетонаторами и орудия для установки растяжек.

Вся эта взрывчатка должна была быть использована именно на контрольно-пропускном пункте Гнутово. По данным наших пограничников, использовать ее террористы планировали именно в день выборов.

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К слову, Факты ICTV писали, как работают в условиях войны медики-волонтеры.

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