Мобильная связь станет дороже: на сколько и увеличится ли покрытие

В Украине подорожает мобильная связь. Пока о повышении тарифов в среднем на 20% заявили в Vodafone. Но о неизбежном подорожании говорят и в других компаниях.

Связь в Украине едва ли не самый дешевая в мире. Но требует немалых инвестиций — если мы говорим о развитии 4G. А до сих пор тысячи украинских городов и сел — вообще без связи. И это надо менять.

Подробнее о ситуации с мобильной связью в разных уголках Украины — смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Прикарпатье селяне не дают установить вышки мобильной связи.

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