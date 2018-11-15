Модернизированные танки и БТР: военным передали новую технику

На Киевском бронетанковом заводе переполох. Здесь выстроили новенькую технику. На заводе встречали на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Секретарь СНБО отчитывается – в этом году военные получили 3,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения и техники. В следующем году обещает больше. Сегодня военным и Нацгвардии передают семь десятков единиц вооружения и техники, среди них 5 новеньких БТРов и три восстановленных танка Т-72.

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Слесари по ремонту боевых машин говорят, что могут собрать модернизированный танк Т-72 за неделю.

Выгрузили на заводе новенькую мобильную радиолокационную станцию. Способную обнаруживать наводные и воздушные цели на высоте 10 километров.

Все новые виды оружия и техники пройдут в бригадах нескольконедельную обкатку и обучение для военных. И только потом попадут на передовую.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Геращенко ответила Хугу насчет военной техники боевиков.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 17:20



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