Модульные дома или заселение в недострои: что делать украинцам, которые потеряли жилье

800 тыс. украинцев нуждаются в ремонте или новом жилье, потому что их разбомбила Россия. 1,5 млрд грн государство уже выделило на ремонт. Но чтобы дать жилье тем, кто его потерял, нужны сумасшедшие деньги, а их в бюджете сейчас нет.

Есть несколько вариантов, как украинцам, потерявшим дом, получить новый. Эксперты обращают наибольшее внимание на следующие:

— Переехать в пустующий дом или квартиру. Для этого нужно договариваться с органами местного самоуправления или людьми, которые могут предоставить жилье. Обычно этот вариант бесплатный.

— Начать жить в модульном домике. Такие уже есть в Бородянке и Буче. Еще 15 тыс. семей ожидает установления подобного. Сейчас такие дома предоставляются партнерами. Эксперты не советуют устанавливать модульное жилье за ​​государственные средства, потому что цена получится почти аналогичная, как за новое полноценное жилье.

— Ипотека под 0-1%. Но пока такая возможность только рассматривается.

— Заселение в недострои. Для этого нужно привести их в порядок, достроить и отдать готовые квартиры людям.

Эксперты говорят, что для последнего варианта необходимо провести мониторинг жилой недвижимости.

– В некоторых городах есть целые дома, покинутые людьми. Они там не живут. К примеру, в городе Светловодск Кировоградской области. Это достаточно безопасный город, он достаточно далеко находится от боевых действий, — говорит эксперт по Жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко.

Такой мониторинг уже был сделан, уверяют в команде президента. Рассматривают разные варианты временного и постоянного жилья. Среди них и выкуп нового, не успевшего продать, жилья и недостроенного. Однако это возможно, если эти квартиры еще никому не проданы и они никому не принадлежат. За такой недвижимостью следит Госмолодежь, и как только будут деньги — будет покупать для наименее защищенных. В вопросе цены должен быть компромисс между государством и застройщиком.

Параллельно, когда появятся первые средства от доноров, должно запуститься строительство жилья от государства. То есть государство выступит заказчиком, жилье построят, рынок запустится и туда заселят переселенцев.

К домам уже есть и предварительные требования: дома должны возводить за 6 месяцев из имеющихся в регионе материалов, есть укрытие и минимальный ремонт, чтобы жилье не уступало рыночному.

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