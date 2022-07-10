Модульные дома или заселение в недострои: что делать украинцам, которые потеряли жилье
800 тыс. украинцев нуждаются в ремонте или новом жилье, потому что их разбомбила Россия. 1,5 млрд грн государство уже выделило на ремонт. Но чтобы дать жилье тем, кто его потерял, нужны сумасшедшие деньги, а их в бюджете сейчас нет.
Есть несколько вариантов, как украинцам, потерявшим дом, получить новый. Эксперты обращают наибольшее внимание на следующие:
— Переехать в пустующий дом или квартиру. Для этого нужно договариваться с органами местного самоуправления или людьми, которые могут предоставить жилье. Обычно этот вариант бесплатный.
— Начать жить в модульном домике. Такие уже есть в Бородянке и Буче. Еще 15 тыс. семей ожидает установления подобного. Сейчас такие дома предоставляются партнерами. Эксперты не советуют устанавливать модульное жилье за государственные средства, потому что цена получится почти аналогичная, как за новое полноценное жилье.
— Ипотека под 0-1%. Но пока такая возможность только рассматривается.
— Заселение в недострои. Для этого нужно привести их в порядок, достроить и отдать готовые квартиры людям.
Эксперты говорят, что для последнего варианта необходимо провести мониторинг жилой недвижимости.
– В некоторых городах есть целые дома, покинутые людьми. Они там не живут. К примеру, в городе Светловодск Кировоградской области. Это достаточно безопасный город, он достаточно далеко находится от боевых действий, — говорит эксперт по Жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко.
Такой мониторинг уже был сделан, уверяют в команде президента. Рассматривают разные варианты временного и постоянного жилья. Среди них и выкуп нового, не успевшего продать, жилья и недостроенного. Однако это возможно, если эти квартиры еще никому не проданы и они никому не принадлежат. За такой недвижимостью следит Госмолодежь, и как только будут деньги — будет покупать для наименее защищенных. В вопросе цены должен быть компромисс между государством и застройщиком.
Параллельно, когда появятся первые средства от доноров, должно запуститься строительство жилья от государства. То есть государство выступит заказчиком, жилье построят, рынок запустится и туда заселят переселенцев.
К домам уже есть и предварительные требования: дома должны возводить за 6 месяцев из имеющихся в регионе материалов, есть укрытие и минимальный ремонт, чтобы жилье не уступало рыночному.