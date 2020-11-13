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Молоко буйволов, вино и улитки: чем удивит гастротуризм на Закарпатье

Качественное вино, крафтовые сыры и деликатесные улитки — вкусное Закарпатье может удивить туриста. В мире уже давно стал популярным фуд-туризм, когда путешественники не только посещают интересные и красивые места, но и пробуют местные деликатесы.

Несмотря на пандемию коронавируса в Закарпатской области активно развивается гастрономический туризм. Здесь есть такие блюда, которых вы больше нигде не попробуете.

В селе Олешник расположена уникальная ферма карпатских буйволов, крупнейшая в Украине. Здесь живут 68 рогатых гигантов. Их разводят уже 11 лет, а из молока изготавливают вкусные продукты, в том числе пять видов сыра.

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— Молоко насыщенное огромной дозой естественных антител к различным заболеваниям. В нем больше белка и кальция. Оно практически не содержит холестеринного белка казеина, — рассказывает администратор фермы Инна Левдар.

В 50 км отсюда, в селе Нижнее Селище, можно полакомиться французскими деликатесами на ферме улиток. Здесь выращивают тысячи моллюсков. Мясо улитки необычное, нежное и полезное, а еще — прекрасный источник энергии.

Новый туристический маршрут на Закарпатье

На Закарпатье создали новый туристический маршрут Дорога вина и вкуса. Туристы, которые отправятся в такое путешествие, проедут через всю область — их будет ждать 16 остановок.

В программе тура: посещение различных ферм и производств, знакомство с историей и традициями края.

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