Монета и амфоры: древнегреческие находки на строительстве трассы Днепро-Решетиловка

Более две тысячи артефактов нашли археологи во время строительства трассы Днепро-Решетиловка. Это фрагменты керамики, уникальный бронзовый топор, обломки древнегреческих амфор и редкая монета хана Тохтамыша.

Перед началом работ специалисты обнаружили следы четырех древних поселений. После того, как дорожники сняли большой слой почвы, стали работать археологи. Сейчас все находки в импровизированном музее Службы автомобильных дорог, а уже на следующей неделе часть экспонатов передадут в исторический музей.

Дороги в Украине

По итогам 2020 года Украина поднялась в международном рейтинге качества дорог на 20 позиций и теперь занимает 126 место.