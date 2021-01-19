Мороз -15 и сотни желающих: как в Украине купались на Крещение 2021

19 января на праздник Крещения люди освящают воду, которая приобретает целебные свойства. Ведь Иисус крестился в реке Иордан.

Православная Церковь Украина и греко-католики напоминают — погружение в холодную воду очищает от грехов. И еще к середине ХХ века у украинцев не было традиции массовых ныряний сей день. В Киеве не оборудовали специальные места для купания — ведь действуют карантинные ограничения из-за коронавируса. Власти призвали массово не собираться для освящения воды на набережных.

В этом году на праздник Богоявления, когда христиане традиционно организуют купание в водоемах, морозы не подвели. Но несмотря на то, что проруби есть, централизованной организации массовых купаний из-за карантина нет. Преимущественно местные власти призвали людей воздержаться от собраний для освящения воды и купания.

В то же время купание не запрещено. Верных традициям и сторонников закаливание было немало. Кто по зову сердца, кто ради Селфи в соцсетях. Среди днепрян на обоих берегах Днепра и опытные моржи и те, кто сегодня решил зайти в прорубь впервые. Мороз 15 градусов только добавляет драйва.

В Ужгороде теплее — минус 7. Возле Ужа собралось около 2 тыс. человек. Большинство пришли освятить воду. И желающих окунуться здесь в ледяную реку — сотни. Хотя в этом году смельчаков меньше, чем обычно.

В Мариуполе локдауна придерживаются — никаких организованных массовых заплывов. Но в одиночку и небольшими группами люди все равно с самого утра приходили к морю.

Несмотря на призывы властей воздержаться от уже традиционных водных процедур в местах, где чаще всего проходят иорданские купания все же дежурят медики и спасатели.

Купаться на Крещение в проруби можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Кроме того, искупаться в ледяной воде можно днем 19 января.

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