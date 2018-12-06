Мороз и заснеженные горы: открытие зимнего сезона в Буковеле
И вот, наконец, мороз и заснеженные горы позвали ценителей зимних видов спорта открыть сезон в горнолыжном курорте Буковель. Первыми склоны курорта открыла семья Саевичей, три поколения сразу.
Первых посетителей переполняют эмоции, ведь настоящему лыжнику всегда хочется проехаться первым.
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На горнолыжном курорте Буковель уже запустили 5 подъемников, и около 10-ти километров трасс. С каждым днем запускают все большее количество трасс и подъемников. Курорт для этого работает в круглосуточном режиме.
Кроме того, уже в это воскресенье на курорте официально стартует сезон фестивалей. Поэтому 9 декабря всех приглашают отметить открытие сезона массовым спуском в костюмах.
К слову, Джима завоевала золото на Кубке мира по биатлону.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!