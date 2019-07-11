Морпехи Украины и США совместно отбили атаку: Sea Breeze 2019 завершаются

Минометные очереди, десантирование морпехов и пулеметные очереди. В Одесской области военные Украины, США, Молдовы и Грузии провели совместную наступательную операцию на суше в рамках международных маневров Sea Breeze 2019. В этом году учения были максимально приближены к реальным боевым действиям.

По легенде учений вражеские войска высадились у портов Южный и Очаков. Украинские и американские морпехи отражают нападение – обстреливают из минометов воображаемого противника и готовятся перейти в контрнаступление.

На поле выезжают четыре боевые машины пехоты. Они открывают огонь по заданному квадрату, после чего в наступление идет украинского-американская рта. Воинов прикрывают пулеметчики, что на правом фланге. Такую практику основном используют американские военные.

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Помогают пехотинцам и снайперы, которые часами могут выжидать врага. За ходом боя пристально следят в огневой-разведывательном комплексе, в тылу. В этом разведчикам помогают трехдиапазонный тепловизорный прицел и камера, способная вращаться на 360 градусов.

Обычно для атаки враг задействует не все мощности. И в любой момент может отправить подкрепление. Чтобы этого не допустить, в поле боя десантируются украинский-молдавские подразделения.

В сухопутном компоненте учений приняли участие 800 военнослужащих из 4 стран – Украины, США, Молдовы и Грузии. Военные успешно освоили оружие государств-партнеров и обменялись боевым опытом.

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