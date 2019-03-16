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Морская охрана усилила свое присутствие в украинских водах – причины

В половине девятого утра катер морской охраны Госпогранслужбы Дарница выходит из гавани на патрулирование. Всего за 40 минут моряки замечают сухогруз типа Волга-Балт, который уже вторую неделю стоит в нейтральных водах недалеко от украинских. Наш катер выходит на связь с чужаком.

На корабле перегружали товар, чтобы потом доставить его в Николаев. Стоять здесь камерунский корабль имел право бесплатно. Если бы на связь с нами он не вышел, а международная автоматическая идентификационная система была бы выключена, украинские пограничники имели бы полное право подняться на борт.

В прилегающей к нашим водам территории судов, которые хотят остаться незамеченными – немало. Так капитаны скрывают о себе дискредитирующую информацию, чтобы остаться невидимками.

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Эти проверки для морской охраны – обыденная процедура. Если корабли игнорируют запросы и агрессивно настроены, пограничники могут открыть предупредительный огонь. Но если и это не остановит нарушителя – будут стрелять на поражение.

Чтобы уменьшить количество нежелательных гостей, морская охрана усилила свое присутствие в украинских водах.

Прежде всего, морская охрана должна не допустить конфликта, чтобы минимизировать негативные сценарии. Это как игра в шахматы, где нужно опережать соперника.

К слову, прочность морской границы на Азове – будни пограничников.

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