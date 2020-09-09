Морская пехота ВСУ начеку: на фронте враг угрожает нападением, но не стреляет

Недавно главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин угрожал, что террористы нанесут удар по украинским позициям в районе поселка Шумы под Горловкой 7 сентября. Но этого не произошло и захватчики пообещали это сделать 9 сентября.

Однако на Донбассе в этот день тихо. Поэтому украинские военные уверены, что это ничто иное, как психологическое давление со стороны российских наемников.

Предлог, под которым главарь боевиков замахнулся на позиции морпехов, вызывает у бойцов только улыбку. Ведь Пушилин говорит, что военные ВСУ во время перемирия нарыли новых траншей. Однако беспилотники ОБСЕ это сразу же опровергли.

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Пока над головами не свистит, наши воины ремонтируют блиндажи. Мешки, которыми их обкладывают, защищают от малых калибров.

Военные предполагают, что эти опорники так бросились в глаза захватчику, потому что рядом стратегическая Горловка. А здесь ее называют ключом от фронта, потому что выбить оттуда врага – значит разделить пополам незаконные формирования “ДНР” и “ЛНР”.

Также заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что Россия использует наемников из 30 стран, в том числе из Испании, Сербии и Молдовы.

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