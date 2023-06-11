Моряк на псевдо Юг и доброволец Кабан погибли во время эвакуации в Херсоне — тела до сих пор ищут

Каждый рейс спасателей в затопленные районы опасен, ведь каждая такая эвакуация может стать последней.

Боец добровольческого формирования территориальной общины Фемида по позывному Кабану погиб 7 июня вместе с товарищем Александром Баранником, Югом. Их лодка перевернулась, когда направлялась эвакуировать людей в Херсоне.

Боец с позывным Инженер, который был с ними – единственный, кто выжил. Говорит, это не первый их рейс. По этому пути проплывали раньше, направлялись на Остров, самый затопленный и опасный район, который россияне постоянно обстреливают. Участок под железнодорожным мостом особенно коварен, перепад глубин, очень мощное течение, которое и затянуло мужчин:

Это было 30 секунд, 30 секунд от момента, как остановился двигатель и пол секунды до того, как перевернулась лодка.

Тела погибших с помощью дронов теперь ищут собратья.

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