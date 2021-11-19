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Москва отвлекает от агрессивных действий в Украине — интервью с Кристиной Квин

Наталья Луценко Журналистка Факти ICTV

Как Вашингтон будет реагировать на перебрасывание российских войск на украинскую границу, чем важно подписание обновленной хартии стратегического партнерства и о ситуации на польско-белорусской границе. Эксклюзивное интервью с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

— Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен подписали важные долгосрочные договоренности между странами. Почему эти документы так важны?

— Мы переписали документ с рядом отличий, прежде всего связанных с новыми реалиями. В последний раз мы его обновляли в 2009 году.

Мы установили курс на будущее. Теперь созданные рабочие группы от США и Украины будут чаще встречаться, чтобы обсудить все направления нашего сотрудничества. Хартия закрепляет Вашингтоном стремления Киева и его членства в европейских и евроатлантических институтах.

— США не раз выражали обеспокоенность тем, что российская техника приблизилась к украинской границе. Как Вашингтон может помочь Украине разрешить данную ситуацию?

— Мы внимательно следим за ситуацией на украинско-российской границе. Мы видели снимки, на которых видно, что они приблизились. Мы следим за заявлениями и действиями Москвы, совершенно не свидетельствующими, что они уважают вашу территориальную целостность и суверенитет.

Мы говорим с Кремлем напрямую, что все мы видим и нас это беспокоит. И не раз призывали их прекратить агрессию возле ваших границ.

— Как вы оцениваете ситуацию на польско-белорусской границе? Нужно ли НАТО вмешаться в происходящее?

— Мы очень обеспокоены тем, что Лукашенко использует невинных мигрантов, людей, которые действительно нуждаются в помощи. Мы его постоянно призываем к тому, чтобы он прекратил посылать угрозы Европе в таком виде. Я скажу, что это действия, точно проявляющие агрессивность с точки зрения Беларуси.

Все это они начали при поддержке России, конечно, чтобы создать нестабильность на границе с Польшей. Это единственное объяснение. Так Россия хочет отвлечь от границы с Украиной со своей стороны, где она наращивает присутствие. И так Москва отвлекает пристальное внимание от своих агрессивных действий в Украине.

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— Нужно ли вмешаться силам НАТО в эту ситуацию?

— Здесь, я думаю, ситуация полностью находится под контролем в Польше. Не думаю, что НАТО следует вмешиваться, ведь Варшава способна дать отпор.

— Спикер Путина Дмитрий Песков заявил недавно, что Россия – не угроза Украине. Ваша реакция на его слова?

– Эта цитата просто смешна, откровенно говоря. Россия вторглась в Украину, нелегально оккупировала Крым, они организовали и поддерживают войну на Донбассе. И они не прекращают убивать украинцев, защищающих свою территорию от оккупанта.

Я не вижу украинцев, вторгшихся в Россию, я не вижу вашего оружия на их территории, я не вижу, чтобы украинцы стреляли через границу в россиян. А что я вижу, что все происходит в обратном направлении. Поэтому повторю, такие заявления Кремля просто бессмысленны.

Кристина Квин стала временно поверенной в делах США в январе 2020 года.

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