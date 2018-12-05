Хлам рядом с детсадами! Дрогобыч десятый месяц захлебывается мусором
Город, жители которого вскоре могут забыть, как выглядят мусоровозы. Впрочем, это не результат какой-то реформы. Просто отходы из-под их окон почти не забирают. Дрогобыч на Львовщине уже десять месяцев захлебывается в хламе. Тонны хлама лежат под открытым небом. Между тем, тариф за их призрачный вывоз вырос почти вчетверо. Горожане страдают от вони, дети – болеют. А чиновники лихорадочно ищут решения.
Хлам рядом с детсадами и уже чуть ли не на дороге. Ветер разносит мусор, нескоторый залетает даже на балконы. В горах отходов возятся крысы.
Смотрите: Бетон, шифер и штукатурка: реки Ивано-Франковска страдают от мусора
За десять месяцев, пока Дрогобыч скатывался в коммунальную пропасть, тариф за вывоз отходов вырос – почти в четыре раза.
Повысили тариф, потому что возят мусор на полигоны за пределы района и даже области, объясняют чиновники. Ибо жители соседнего села Броница блокируют свалку, где раньше складировали дрогобычский хлам.
Проект по рекультивации Бронницкого полигона уже готов. С этим тоже помогла область. Осталось найти 20 млн грн. на воплощение идеи.
К слову, почему из окрестностей Львова не вывозят мусор и штрафы.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!