Хлам рядом с детсадами! Дрогобыч десятый месяц захлебывается мусором

Город, жители которого вскоре могут забыть, как выглядят мусоровозы. Впрочем, это не результат какой-то реформы. Просто отходы из-под их окон почти не забирают. Дрогобыч на Львовщине уже десять месяцев захлебывается в хламе. Тонны хлама лежат под открытым небом. Между тем, тариф за их призрачный вывоз вырос почти вчетверо. Горожане страдают от вони, дети – болеют. А чиновники лихорадочно ищут решения.

Хлам рядом с детсадами и уже чуть ли не на дороге. Ветер разносит мусор, нескоторый залетает даже на балконы. В горах отходов возятся крысы.

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За десять месяцев, пока Дрогобыч скатывался в коммунальную пропасть, тариф за вывоз отходов вырос – почти в четыре раза.

Повысили тариф, потому что возят мусор на полигоны за пределы района и даже области, объясняют чиновники. Ибо жители соседнего села Броница блокируют свалку, где раньше складировали дрогобычский хлам.

Проект по рекультивации Бронницкого полигона уже готов. С этим тоже помогла область. Осталось найти 20 млн грн. на воплощение идеи.

К слову, почему из окрестностей Львова не вывозят мусор и штрафы.

Опубликовано Декабрь, 05 в 19:54



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