Хлам, который не выдерживает стрельбы! Минобороны про БТРы Укроборонпрома

Конфликт в оборонке. Военное министерство не довольно качеством БТРов, которые для фронта производит Укроборонпром. Там утверждают, что вместо прочной брони для машин – хлам, не выдерживает стрельбы, а уровень вредных веществ в ней превышает нормы в три десятка раз. Однако, в компании другого мнения: там утверждают, что броня европейская, а в Минобороны пользуются государственными нормами еще советских времен. Чтобы доказать мощь брони, на полигоне под Харьковом устроили стрельбу.

На полигоне под Харьковом – испытывают броню для украинских БТРов. Несколько бронебойных пуль немного повредили сталь. Представители Укроборонпрома результатом довольны.

Такую бронесталь для производства боевых машин используют страны НАТО – говорят в конструкторском бюро имени Морозова. Зимой ее закупили и для харьковского завода. Однако представители Минобороны, контролирующие качество продукции для фронта, броню забраковали. На Житомирском бронетанковом уже готовые БТРы с такой стали военным не отдали.

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Импортную сталь вроде финского производства в Украину завез польский посредник. Документов, которые подтвердили бы качество, нет, говорят в Минобороны. И предполагают, что на каком-то этапе броню просто подменили. Нынешние же проверку на полигоне называют показухой – броня уже промаркирована и уже имеет следы от предыдущих испытаний, а пули охлажденные.

В Укроборонпроме говорят – в военном контроле саботируют выполнение госзаказа заводом, ведь импортная сталь не раз прошла испытания. Однако Минобороны не признает их успешными. Для БТРов можно использовать и украинскую броню, она не хуже и дешевле. Но единственное отечественное предприятие, которое ее производит, не способно удовлетворить потребности завода.

В Минобороны категоричны – импортную сталь с сомнительной репутацией к производству БТР не допустят, а как она попала на завод – должны разобраться правоохранительные органы. В конструкторском бюро Морозова говорят – тогда предприятие наложит санкции за срыв поставок, рабочие останутся без зарплат.

К слову, 1800 деталей: в Украине собрали корпус для БТР из стали НАТО.

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