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Моя мама спасла еврейскую девушку: история дочери одной из праведниц мира

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, впервые отмечают сегодня, 14 мая. Его ввела Верховная Рада в начале года.

Статус праведника получили 2 659 украинцев, то есть каждый четвертый праведник в мире — наш соотечественник. Сейчас живы чуть больше 50 праведников и их детей.

Дочь такой праведницы Алла Анзина рассказала, что ее мама в военные годы спасла еврейскую девушку.

Женщине сейчас 82 года, и она до сих пор работает медсестрой в военкомате, потому что на пенсию не выживет. В то же время ей помогают благотворители — как ребенку праведников народов мира.

Самой Алле, когда началась Вторая мировая вина, было три года — самая маленькая из трех детей. Но она хорошо помнит, как к ним приходили с проверками.

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Спасенная ее мамой девушка Нина дожила до этих дней. Ей 97. Всю жизнь работала учителем физики. И сейчас они близкие подруги.

Президент Владимир Зеленский 13 мая подписал указ, согласно которому все праведники-украинцы, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны, будут получать государственную стипендию.

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