Может быть много сюрпризов: Айвазовская о втором туре выборов

Гость студии Факты ICTV председатель правления всеукраинского общественного объединения Гражданская сеть Опора Ольга Айвазовская. Она поделилась своими впечатлениями о первом туре, рассказала о нарушениях, которые были зафиксированы на участках и удивили ли ее результаты экзит-пола.

Далее прямая речь:

Ваши впечатления от выборов?

Мы собирали информацию о нарушениях, о явке, о параллельных подсчетах – это очень важная составляющая. Если мы не знаем, сколько избирателей пришло, то каким образом их считать. Данные нашей явки 63.2% – это свидетельствует об истинной активности граждан. С другой стороны ЦИК уже обнародовал свои, но гораздо позже – 63.5%.

Если говорить о нарушениях, они были в большей степени процедурного характера – это было 5% нарушений, но они не были весомыми. В ходе голосования типичной проблемой около 7% избирательных участков по Украине наши наблюдатели фиксировали фотографирования бюллетеня или разглашение тайны голосования. Очень жаль, что этим занимались и топ политики.

Тренд положительный, данные четырех экзит-полов сходятся очень близко за данными параллельного подсчета голосов Опоры, поэтому доверие к этому процессу уже есть.

Результаты экзит-пола вас не удивляют?

Результаты очень близки к той социологии, которые уважаемые компании обнародовали. Уже прошли красную черту между вторым и третьим местом. Если бы было 0,5% отрыва и порча бюллетеня на каждой из избирательных участков могло бы повлиять на конечный подсчет. А здесь понятно, что разница выше, чем статистическая погрешность и результаты официальные совпадают с экзит-полами.

Касаемо иска Юлии Тимошенко, что по ее словам, она должна быть на втором месте.

Каждый имеет право обратиться в суд, если есть основание, если есть акт, если есть протоколы о подсчете другим данным, которые бы обнародовали в ЦИК. Но очевидно, что скорее это тренд, который имел место, это надо принять, так голосовала Украина.

Цифры между первым и вторым местом могут измениться уже во втором туре, поскольку кандидаты соглашаются на дебаты.

Это прекрасно, потому что содержательности компании не хватало и наверное, что избиратели заслуживают того, чтобы увидеть каждого из кандидатов в неудобных условиях, в не самом интервью с экспертами близкими по идеологии, или ток-шоу, когда не видят друг друга кандидаты, а действительно дебаты. Когда есть жесткий тайминг, временные рамки для ответа.

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Очевидно, что вопрос перетекания голосов пока является актуальным, так как отдельные кандидаты, не прошедшие, но которые вошли в 5-ку, 10-кумогут заявить о поддержке лидеров гонки и может быть много сюрпризов.

К слову, Березовец рассказал, какие шансы Зеленского на победу во втором туре.

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