Может изменить ход истории. Трамп хочет назначить еще одного консерватора в Верховный суд

В Соединенных Штатах разворачивается борьба за место в Верховном суде после смерти на 88-м году жизни легендарной Рут Бейдер Гинзбург — судьи с украинскими корнями, которая посвятила свою карьеру борьбе против дискриминации по признаку пола.

Рут Бейдер Ґинзбурґ выросла в Бруклине в семье эмигрантов из Одессы и Кракова. Ґинзбурґ выиграла ряд дел в Верховном суде, создав юридические прецеденты. А когда и сама получила место на скамье, стала одной из самых влиятельных судей.

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Сейчас среди девяти верховных судей — пять консерваторов, и президент Трамп может назначить еще одного. Это может изменить направление движения страны на десятилетия — говорят аналитики.

Пока в здание Верховного суда Соединенных Штатов продолжают нести цветы и записки в память о Рут Бейдер Ґинзбурґ, судьи, которая стала настоящей либеральной иконой, в Вашингтоне разворачивается борьба за теперь пустое кресло в высоком суде страны. Последним желанием Ґинзбурґ было, чтобы ее преемника выбрал уже новый президент.

Именно на этом настаивали республиканцы четыре года назад, когда, за восемь месяцев до выборов умер судья-консерватор Антонин Скалия и президенту Обаме не позволили назначить преемника.

Теперь, когда до голосования остается 41 день, президент Трамп обещает номинировать судью уже на этой неделе, а республиканский сенат — утвердить.

Санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о наложении санкций на тех, кто будет продавать неядерное (конвенционное) оружие Ирану.

Эмбарго на поставки оружия Тегерану действует на уровне Совета Безопасности ООН. В октябре 2020 года оно теряет свою силу.