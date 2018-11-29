Можем завалить Азию и Европу! Почему Украина не производит сахар в полную силу

Ежегодно фермер свеклу сдавал на завод – в 60 км от фермерского хозяйства. Сейчас предприятие закрыто. Единственный завод, который согласился переделать свеклу, аж в Киевской области.

Договариваться с переработчиками надо еще зимой, именно тогда аналитики планируют закупку горючего, известнякового камня, мешков, и, главное, сколько потом смогут сахара реализовать. За десять лет украинцы вдвое уменьшили потребление сладкого продукта.

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Следовательно, фермеры вынуждены уменьшать и посевные площади. Та же Харьковщина еще в прошлом году сеяла 26 тыс. га свеклы, в этом на треть меньше. Закрываются и заводы – с семи предприятий, которые есть в регионе, работают только четыре. Выживают только те, у кого собственные поля и современные технологии.

Украина могла бы завалить сахаром чуть или не всю Азию и Европу, но выйти на внешний рынок не так просто. С 190 млн тонн мирового сахара, Украина производит только 2 млн. Соответственно и не может диктовать цену на сахар. Свекла на мировых рынках трости не конкурент.

К слову, украинская керамика, известная на весь мир – производство приостановлено.

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