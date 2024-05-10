Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Возможны отключения электроэнергии! Предупреждение Минэнерго | Новости Факты ICTV за 10.05.2024
— Последствия утреннего обстрела Сумской области 10.05.2024.
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— Opera del Mondo – авангардная опера об экоциде украинской природы, совершенном РФ.
— По запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 11.30 (10.05.2024)
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