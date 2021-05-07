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Возможен снег: в Украине объявили штормовое предупреждение

На Украину надвигается новый холодный циклон. В большинстве регионов объявили штормовое предупреждение.

В западных, северных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Возможен даже снег.

Только на востоке страны, в Николаевской и Херсонской областях осадков не предвидится.

Однако уже в субботу, 8 мая, холодный циклон накроет и эти регионы. Солнечную погоду по всей стране метеорологи обещают 9 мая.

Прогноз погоды на следующую неделю

Теплый воздух в Украину начнет поступать с 10-11 мая и в течение всей следующей недели.

Дневные температуры составят +20-27°.

10-12 мая дождей не предвидится. 13 мая возможны осадки, но теплая погода сохранится.

Подробнее с прогнозом погоды на следующую неделю можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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