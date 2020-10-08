Можно касаться, бросать и бить: в Киеве открылся уникальный музей науки на ВДНХ

Покататься на велосипеде с квадратными колесами и рассмотреть крупнейший в мире 21-метровый магнитный маятник. Здесь можно увидеть собственный голос или попасть внутрь гигантской раковины. В столице наконец заработал государственный музей науки на ВДНХ.

Он абсолютно отличается от привычных музеев, здесь можно все – прикасаться, бросать и даже бить стекло. Более 100 экспонатов делали специалисты из Америки, Польши, Швеции, Германии.

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Столичный музей науки теперь единственный в Европе, где на причудах американских ученых можно покататься. Большинство экспозиций приобрели за рубежом.

Создание сверхсовременного детского научного пространства профинансировали из госбюджета.

Оксен Лесной, директор Малой Академии наук Украины, говорит музей – это не просто развлечение, таким образом привлекают детей наукой.

При малой Академии есть десятки кружков и детских студий, если юный посетитель чем-то увлечется, то может продолжить изучение темы.

Стоимость билета 100 грн, 50 грн – для школьных групп. Экспозиции будут менять, ведь все просто не уместились под одной крышей. Кроме того, некоторые впоследствии отправятся по Украине.

Кроме того, Киевская область тоже богата на интересные места и здесь можно найти много уникальных маршрутов, где можно отдохнуть.

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