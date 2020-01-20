Могут оказаться на улице: переселенцев хотят выгнать из пансионата под Киевом

Когда санаторий – не в радость. Более полутора сотен переселенцев из Донбасса и Крыма уже шестой год живут в пансионате в Пуще Водице под Киевом.

Приют им дали волонтеры, когда люди покинули свои дома, спасаясь от войны. Здание аварийное, но хоть какая-то крыша над головой есть.

Радовались люди, пока не появился владелец санатория и пожелал выселить оттуда семьи. Уже два года переселенцы засыпают и просыпаются с мыслью, что могут в любой момент оказаться на улице. В конфликте разбиралась Татьяна Наконечная.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как живут переселенцы из Марьинки и Красногоровки.

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