МВФ готов помочь странам, пострадавшим в случае отключения РФ от SWIFT
Международный валютный фонд (МВФ) готов оказать помощь странам, которые могут понести финансовые потери в случае отключения России от банковской системы SWIFT. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По словам Георгиевой, если санкции в отношении России будут включать ограничение доступа РФ к системе финансовых транзакций SWIFT, то это неизбежно прервет некоторые финансовые транзакции в других странах.
— У нас еще есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд, — сказала Георгиева, имея ввиду помощь странам, экономики которых могут пострадать от отключения России от SWIFT.
При этом глава МВФ заявила, что надеется на дипломатическое решение кризиса во благо украинского народа и необходимость поддержания восстановления мировой экономики.
Ранее сообщалось, что отключение России от финансовой системы SWIFT станет одним из самых жестких финансовых шагов, которые США и страны Евросоюза могут предпринять. Это ограничение нанесет ущерб российской экономике как сразу, так и в долгосрочной перспективе.
Однако отключение РФ от SWIFT нанесет ущерб, в том числе экономике США и Германии.