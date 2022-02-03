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МВФ готов помочь странам, пострадавшим в случае отключения РФ от SWIFT

Петро Дем'янчук

Международный валютный фонд (МВФ) готов оказать помощь странам, которые могут понести финансовые потери в случае отключения России от банковской системы SWIFT. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По словам Георгиевой, если санкции в отношении России будут включать ограничение доступа РФ к системе финансовых транзакций SWIFT, то это неизбежно прервет некоторые финансовые транзакции в других странах.

— У нас еще есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд, — сказала Георгиева, имея ввиду помощь странам, экономики которых могут пострадать от отключения России от SWIFT.

При этом глава МВФ заявила, что надеется на дипломатическое решение кризиса во благо украинского народа и необходимость поддержания восстановления мировой экономики.

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Ранее сообщалось, что отключение России от финансовой системы SWIFT станет одним из самых жестких финансовых шагов, которые США и страны Евросоюза могут предпринять. Это ограничение нанесет ущерб российской экономике как сразу, так и в долгосрочной перспективе.

Однако отключение РФ от SWIFT нанесет ущерб, в том числе экономике США и Германии.

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