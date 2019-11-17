МВФ требует от Украины ускорить темп реформ
Ускорить темп реформ требует от Украины Международный валютный фонд.
Накануне директор миссии Рон ван Роден встретился с премьером Алексеем Гончаруком. Украина рассчитывает начать с кредиторами новую программу в конце этого года. Ранее в Нацбанке заявляли: речь идет о 5-10 млрд долларов заимствований. Премьер подчеркнул: депутаты за несколько недель приняли закон о разделении Нафтогаза на добывающую и транспортировочную компании. Этого требуют Европейские стандарты. А еще, в первом чтении, справились с законом о земле. Следовательно, Киев надеется долгосрочную программу расширенного финансирования таки получить.
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