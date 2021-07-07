Мы есть Мы рядом: Балаян возвращается на большие экраны с украиноязычным фильмом

Уже 8 июля в прокат выходит украинская черно-белая лента Мы есть Мы рядом. Это работа режиссера Романа Балаяна, автора легендарного фильма 80-х годов Полеты во сне и наяву.

После 12-летнего перерыва украинский режиссер вновь возвращается на большие экраны. Он не изменяет своему стилю и еще раз раскрывает глубину человеческих чувств.

— Мой фильм о сочувствии и любви. Если у вас какое-то большое горе, то не будьте равнодушными к чужому, — говорит режиссер.

Сценарий Роман Балаян придумал еще в 90-х годах, когда во время съемок поссорился с продюсером. Но с годами сюжет немного трансформировался.

Главным героем в картине является хирург, который теряет смысл жизни из-за того, что не смог спасти близкого человека — маленького крестника. Его мучают угрызения совести, каждая минута — ужасные воспоминания.

Но внезапно в его жизни появляется загадочная и странная девочка, которую сыграла Екатерина Молчанова.

— Несколько дней назад был показ в Одессе. Все подходили ко мне и говорили, что в фильме я совсем другая. Но один мой очень близкий друг заметил, что это история обо мне. О странной девочке, которая общается с природой, — говорит Екатерина Молчанова.

Балаян никогда в жизни не проводит актерских кастингов, он сразу знает, кто лучше и чувственнее сможет воплотить его замысел.

Роль главного героя исполнил Ахтем Сейтаблаев. По словам режиссера, никто не сыграл бы эмоции отчаяния хирурга лучше него. Съемочный процесс был пронизан эмоциями, как и сам сюжет.

Балаян даже запрещал актерам учить полотна текста, поскольку на съемках он все любит менять.

Ленту снимали на специальную черно-белую камеру, таких всего три в Европе.

— Я терпеть не могу цветное кино. Вот вы приходите в кинотеатр, перед вами белое полотно. Все, что цветное — это как реальная жизнь, а черно-белое — это нечто другое, это кино, — говорит режиссер.

Это первый фильм Романа Балаяна на украинском языке. Премьера состоялась еще в прошлом году на международном кинофестивале Молодость.

И только сейчас Мы есть Мы рядом выходит в широкий прокат. Фильм покажут в более чем 100 кинотеатрах Украины.

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