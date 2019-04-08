Николаев в дыму: огонь подбирается к домам, уничтожает животных и птиц

В Николаеве ежедневно горят плавни вдоль рек. Огонь подбирается к жилью, уничтожает животных и птиц. Уже выгорело более тысячи гектаров камыша и сухой травы.

Во всех случаях пожарные подозревают поджог. Однако правоохранители не видят преступления, и поджигатели остаются безнаказанными.

В этом году возгорания в экосистемах участились. На Николаевщине с начала года их было больше сотни, констатируют спасатели. Выгорела более тысячи гектаров плавней и полей. Обуздать такой огонь непросто. В селах пожарные машины преодолевают по полсотни километров, поэтому не всегда приезжают вовремя, а в городе не хватает пожарных гидрантов с водой.

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В большинстве случаев тростник поджигают, утверждают пожарные. Играют дети, браконьеры расчищают огнем места для ловли рыбы острогой. Люди жгут мусор во дворе, и огонь перекидывается на луга и плавни.

Напомним, в Николаеве ОСМД взялись менять старые изношенные лифты – они заказывают проект, а город оплачивает работы. Для этого есть отдельная строка в бюджете.

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