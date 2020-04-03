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Факты / Видео / Украина / Общество

Николаевщина без Covid-19: как в области объясняют отсутствие больных

Единственным регионом, где не зафиксированы больные Covid-19, остается Николаевщина. Правда, в области сделали лишь 58 тестов.

Главный санитарный врач области считает, что это следствие хорошей подготовки к эпидемии.

В социальных сетях немало мемов о Николаевщине. Люди шутят: коронавирус не смог доехать по плохим дорогам.

В то же время горожане ведут себя очень легкомысленно — на улицах много людей. Подробности в репортаже Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Днепре и Николаеве люди перестали платить за коммуналку из-за карантина.

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