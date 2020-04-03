Николаевщина без Covid-19: как в области объясняют отсутствие больных
Единственным регионом, где не зафиксированы больные Covid-19, остается Николаевщина. Правда, в области сделали лишь 58 тестов.
Главный санитарный врач области считает, что это следствие хорошей подготовки к эпидемии.
В социальных сетях немало мемов о Николаевщине. Люди шутят: коронавирус не смог доехать по плохим дорогам.
В то же время горожане ведут себя очень легкомысленно — на улицах много людей. Подробности в репортаже Елены Горячевой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Днепре и Николаеве люди перестали платить за коммуналку из-за карантина.
2020-04-03Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.