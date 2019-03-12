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Минтай – рыба-рекордсмен по питательным свойствам

Украинцы едят мало рыбы, этим обеспокоены отечественные диетологи. Из-за несбалансированного питания риск появления различных болезней. В среднем за год человек потребляет 14 килограмм рыбы вместо нужных 20 кг.

Одна из самых полезных рыб – минтай. Вылавливают рыбу в чистых водах Аляски и сразу замораживают шоковым методом. Поэтому и сохраняется рыба без антибиотиков и консервантов. На качество минтая и его вкус может повлиять и способ его размораживания перед приготовлением.

Чтобы наш организм был обогащен витаминами и Омега 3 жирными кислотами и работал слаженно, рыбные блюда необходимы в ежедневном рационе.

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Напомним, украинцы массово пренебрегают правилами здорового питания. В нашем рационе много картофеля, теста, свинины. Блюдо вкуснее, когда там много соли и сахара.

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