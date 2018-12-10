За прошедшие сутки противник 14 раз открывал огонь по нашим укреплениям

С минометов российские оккупанты били по позициям украинских армейцев у Новотошковского и хутора Вольного Луганской области. Враг выпустил 19 мин.

На Донецком направлении под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались Авдеевка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. Вследствие вражеских обстрелов ранения получил один украинский воин.

Наблюдательная миссия ОБСЕ вновь зафиксировала вражескую артиллерию на временно оккупированных районах западной Луганщины. Вооружение находится не в местах отвода, а ближе к линии фронта.

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Наблюдатели увидели вблизи поселка Белое 2 самоходные 122-миллиметровые гаубицы Гвоздика и 4 буксируемые гаубицы Жаба такого же калибра. Кроме того, на днях к позициям украинских военных на Светлодарской дуге пытались подобраться враждебные диверсанты.

Между тем в оккупированной Горловке боевики укрепляют позиции. Оккупационные СМИ нагнетают истерию и готовятся к полномасштабной войне.

К слову, ОБСЕ зафиксировала в Луганской области артиллерию боевиков.

Опубликовано Декабрь, 10 в 15:01



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