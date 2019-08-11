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МИД Украины выразило решительный протест на вояж Путина в оккупированный Крым

Путин посетил оккупированный Крым. МИД Украины выразило решительный протест.

В ведомстве заявили, что такие действия – это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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Накануне Путин побывал в оккупированном Севастополе, там хозяин Кремля принял участие в шоу байкеров.

Вместе со своими друзьями Ночными волками, Путин разъезжал по крымским дорогам на трехколесном мотоцикле Урал.

Напомним, по всей России на протестах 10 августа задержали 352 человека, среди них 10 – несовершеннолетние.

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