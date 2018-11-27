На 80 тыс. человек – 4 школы. Почему в Вишневом не хватает заведений
Вишневое – пригород Киева. Еще три года назад здесь жило около 40 тыс. человек. Сейчас их почти вдвое больше, а вокруг сплошные бетонные джунгли.
Но среди громады высоток ни одной школы, поскольку застройщики гонятся только за выгодой, а власть Вишневого делает вид, что ничего не видит. Вот и получается, что в городе, где почти 80 тыс. жителей всего четыре полноценные школы.
Это почти в шесть раз больше нормы. Дети учатся в две смены, под классы переоборудовали подсобные помещения, мастерские и даже учительскую. Работают учителя тоже в две смены. В классах по 34 детей.
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Директор жалуется – в этом году уже набрали 7 первых классов. Что будет в следующем, даже боится прогнозировать.
И такая проблема хаотичной застройки, без школ и садиков, вокруг всех крупных городов. Власть кивает на предшественников, застройщики нагло игнорируют все нормы, контролирующие органы ссылаются на запрет проверок. Ни школ, ни садиков никто не сводит.
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