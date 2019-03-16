На авто, велосипеде или на своих двоих: как работают Glovo и UberEATS

Доставят за 45 минут. В Украине набирают популярность курьерские службы Glovo и UberEATS. Главное их преимущество – скорость. На авто, велосипеде или на своих двоих – курьер меньше, чем за час доставит вам еду из ресторана, продукты, лекарства. Цена услуги в среднем 30 грн. Такие службы работают много где в мире.

Молодые курьеры заполонили Киев. Это новейший тип доставки Glovo. Привезут все – еду из ресторанов, подарки, лекарства, что-либо по вашей просьбе. Максимальное время ожидания – 45 минут.

Главный офис Glovo в Барселоне. Работает доставка также в Латинской Америке, Португалии, Италии, Румынии и Грузии. В Украину зашли в октябре прошлого года. Сначала запустили Киев, а в марте 2019-го – Харьков. На очереди другие крупные города.

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Только в столице Glovo сотрудничает с более 700 ресторанами. Компания создала программу, которая объединяет ресторан или магазин, заказчика и курьеров. Сейчас одновременно работают около 1000 курьеров. 15% из них – это девушки. Glovo трудоустраивает также и людей с ограниченными возможностями.

С февраля развозить еду по Киеву начал и сервис UberEATS. Ресторанам новейшие курьерские доставки облегчили жизнь и увеличили онлайн клиентов.

UberEATS имеет также приложение, объединяющее клиентов, рестораны и курьеров. Компания обеспечивает курьеров термо-сумками, и частично транспортом.

Если работать активно, брать максимум заказов, можно заработать до 20 тыс. грн в месяц. А основные клиенты сервисов Glovo и UberEATS – молодежь и жители мегаполисов, в которых мало свободного времени. Украина в русле глобальных тенденций – в ближайшие 5 лет мировой рынок доставки еды составит 350 млрд долларов.

К слову, доставка цветов по Киеву – отличная возможность порадовать важных для вас людей.

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