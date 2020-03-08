На борту самолета, который привез коронавирус в Молдову, были граждане Украины

Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, умерло – более 3,5 тыс. Рекорд в Италии, там коронавирусом в сутки заразились более 1,2 тыс. человек. Италия закрыла Ломбардию и еще 14 провинций.

В Молдове, Болгарии и на Мальдивах обнаружили первые случаи заражения коронавирусом. В самолете, на котором прилетела в Кишинев больная на коронавирус женщина, были и граждане Украины. Инфекция активно распространяется по Европе. За сутки во Франции заболели более 200 человек. Вместе с Италией и Германией, страна стала одним из центров распространения коронавируса в Европе. В Испании подтверждено 100 новых случаев заражения. Из-за паники люди скупают продукты в магазинах. Детали в сюжете Евгении Овчинниковой.

Напомним, результаты тестов на коронавирус Covid-19 у шести жителей Черновицкой области, которых госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, отрицательные.

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