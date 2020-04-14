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На Буковине усиливают карантин на Пасху — новые ограничения

Киев остается лидером по количеству инфицированных в Украине, за сутки там заболели еще 56 человек, из них 5 медиков. Один пациент умер — это 42-летний монах Почаевской лавры. Всего в столице 551 подтвержденный случай коронавируса. Эпицентром вспышки остается Лавра, ее закрыли на карантин, проверили всех монахов и студентов духовной семинарии. Обнаружили больных, двое из них госпитализированы.

Столицу по количеству больных настигает Буковина, здесь уже 546 инфицированных. Только за последние сутки 84 новых случая. В области уверяют, что врачи и медучреждения обеспечены средствами защиты. Но чтобы болезнь не распространялась так быстро, здесь снова вводят особый режим, ограничено передвижение на Пасху. Подробнее в сюжете Ирины Тимчишин и Андрея Почтева.

Напомним, киевские предприятия, где обнаружат коронавирус, будут закрыты, а всех их сотрудников полностью отправят на двухнедельную самоизоляцию.

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