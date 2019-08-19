В Черкасской области горят свалки: масштабы и предварительные причины

В Черкасской области горят свалки. Пожарные с воскресенья тушат огонь на полигонах в селе Степанки, городе Ватутино и самих Черкассах.

В Степанках из-за ветра пламя перекинулось на лес, уничтожены 4 га лесной подстилки. Пожар ликвидировали в два часа ночи. В Ватутино пламя охватило свалку на площади одного гектара.

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В Черкассах с самого утра понедельника пожарные тушат свалку в одном из микрорайонов. Там на площади несколько метров горит сухая трава, кусты, бытовой мусор. Огонь быстро распространяется. Как только погасят один участок – загорается другой. Через несколько метров – жилые многоэтажки.

К счастью, пожар удалось локализовать. Среди версий о причинах возгорания – поджог и неосторожное обращение с огнем.

К слову, Факты ICTV рассказывали о лесных пожарах на Канарских островах.

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