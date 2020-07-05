В Черкасской области прошел смерч с градом: побило дома и затопило дороги

Накануне Черкасскую область накрыла непогода. В Чернобаевском районе прошел смерч с градом. У людей побило овощи. Изуродованные сады, дома и сараи.

В областном центре бурлил ливень с градом размером с черешню. За 40 минут — выпала почти половина месячной нормы осадков.

Вода подтопила несколько микрорайонов, парализовала движение на дорогах. Автомобили стали в пробках. Внезапно разлитое море некоторые пытались объехать дворами многоэтажек, другие в воде теряли номера и застревали.

А Одесское побережье покрыли водоросли. Кубометры зеленой смеси плавают в воде и вымываются волнами на песок. Цветения водорослей — это естественный процесс, однако при размножении они выделяют токсины, которые могут вызвать пищевое отравление.

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