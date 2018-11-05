В Черкасской области в 5-этажке обрушилась крыша: почему люди полгода ждут ремонт

Полгода без крыши над головой. Жители аварийного дома в Тальном Черкасской области боятся не пережить зиму. В апреле прошлого года крыша в их пятиэтажке обвалилась. Пострадали два подъезда.

Жители обвиняют строителей, которые 30 лет назад некачественно уложили перекрытия. Бетонные плиты держались на кирпичной колонке. Теперь там дыра, через которую дом заливает дождями.

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Здание признали аварийным, но завалы никто так и не разобрал, жителям запретили это делать. Люди чем могли накрыли крышу и укрепили технический этаж. Однако боятся, что зиму эти конструкции не выдержат.

Дом на момент обвала был кооперативный, поэтому тогда выделять деньги городской совет не имел права. В мае жителям помогли в создании ОСМД, чтобы те имели возможность получить финансирование, заказали экспертизу разрушений. Выделили 80 000 на разработку проектно-сметной документации. Но ее до сих пор организация не подготовила. Теперь здесь рассуждают, как сделать хотя бы временную крышу.

На капитальное восстановление кровли в целом нужно больше четырех с половиной миллионов гривен. Сумма для людей и для города неподъемная. Ее будут искать в следующем году. Если, конечно, до этого успеют накрыть, и дом совсем не развалится.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине хотят построить дома для дешевой аренды.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 12:26



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