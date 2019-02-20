На Черкащине землю для бойцов АТО местные депутаты переписали на своих родственников

Земельный скандал на Черкасщине. Местные депутаты вместе с участками для бойцов АТО под шумок проголосовали и за выделение земли своим родственникам.

128 гектаров еще несколько лет назад были зарезервированы для участников войны на востоке. Более года назад сельсовет согласовал список претендентов и только сейчас местные жители увидели в нем сыновей, дочерей, зятьев и будущую невестку руководителей села, которые к АТО отношения не имеют.

В управлении держгеокадастра говорят, позволили разработать документы по землеустройству, потому что списки претендентов согласовала общественная организация, которая занимается ветеранами АТО. А касаемо их состава – вопрос в сельсовет.

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Местные жители уже выразили недоверие сельскому голове и стремятся отменить скандальное решение своих депутатов.

К слову, почему чиновникам выгодно ремонтировать мосты, а не строить новые.

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