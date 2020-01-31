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Факты / Видео / Украина

На красный, через четыре полосы. Украинские пешеходы не знают ПДД

На красный свет, в наушниках, через четыре полосы – главное же чтобы быстро. Украинские пешеходы безграмотные и безответственные. Правилами дорожного движения откровенно пренебрегают. Штраф за нарушение пешеходом ПДД – 51 гривна. Но и его полицейские чаще всего взыскать не могут. Ведь чтобы составить протокол – нужен паспорт.

Пешеходы это такие же участники дорожного движения, как и водители. Только за прошлый год по их вине произошло почти 800 ДТП с пострадавшими. Более сотни человек погибло.

Чтобы изменить печальную статистику эксперты советуют немедленно менять школьную программу. Основы правил дорожного движения предлагают сделать не формальным, а обязательным предметом в украинских школах со сдачей экзамена в старших классах.

Факты ICTV ранее писали о том, как наказывают пешеходов-нарушителей в Украине.

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