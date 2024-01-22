Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
На этих территориях РФ проживают украинцы! Указ Зеленского… | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
— Сегодня количество россиян на Бахмутском направлении уменьшилось еще на 134 вояки.
— День Соборности Украины 22.01.2024: Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.
— Множественное гражданство укрепит суверенитет Украины — Кулеба.
— Зеленский поручил Кабмину разработать план действий для сохранения национальной идентичности украинцев в России.
— В Одессе задержали Романа Гринкевича: что известно.
— Дело бизнесмена Игоря Мазепы.
— Зеленский о встрече чиновников с представителями бизнеса.
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