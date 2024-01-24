На Днепропетровщине сбили две ракеты! Куда упали обломки | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— В Офисе президента Украины готовят официальное заявление о падении российского самолета Ил-76.
— Над Днепропетровской областью сбили две ракеты 24.01.2024: есть раненый.
— Украина до сих пор приходит в себя от вражеской ракетной атаки 23.01.2024.
— Атака на Харьков 23.01.2024: известно уже о 10 погибших.
— Сводка Генштаба 24.01.2024.
— Эти воины делают невозможное: заходят вглубь вражеских позиций и ликвидируют оккупантов.
— Перед судом предстанут руководители областного и районного ТЦК Ровенской области.
— Украина стала главной мишенью иностранных атак по дезинформации за прошлый год.
— Национальный театр имени Ивана Франко передал 100 дронов камикадзе на фронт.
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