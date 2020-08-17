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Факты / Видео / Украина

На Донбассе боевик добровольно сдался украинским военным

Пересекая линию соприкосновения, к Вооруженным силам Украины пришел сдаваться боевик. Об этом сообщает штаб Объединенных сил Украины.

Заметил наемника один из украинских военных. Руководство решило не открывать по нему огонь из-за того, что боевик был без оружия.

Задержанным оказался уроженец Луганска Игорь Катренко. При себе имел военный билет террористической организации “ЛНР”, там был в должности стрелка-снайпера и обезболивающие с наркотическим действием.

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При осмотре боевика, украинские военные заметили на его теле синяки. По сообщению штаба ООС, боевик действительно не выдержал жестокого обращения от руководства оккупационной армии. Поэтому шел сдаваться.

Случаи, когда боевики сдаются военным ВСУ на передовой не единичны. Чтобы помешать российским наемникам массово переходить на сторону Украины оккупационная армия создала заградительные отряды, чтобы расстреливать тех, кто убегает из сепаратистских позиций.

Также Россия намерена поставлять оружие на Донбасс, в случае выделения США военной помощи Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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