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Факты / Видео / Украина
Дарина Реготун |

На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим тишины и поднимали беспилотник

Утро на передовой начался с обстрелов боевиков в районе Майорска в Донецкой области.

За прошедшие сутки, 18 сентября, российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли по украинским позициям у Новоселовки второй, Нью-Йорка, Широкиного, Южного и Катериновки.

Боевики применяли запрещенные в Минских договоренностях минометы 120 калибра, артиллерию калибра 122 мм, станковые противотанковые и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме постоянных провокационных обстрелов, боевики снова поднимали в небо беспилотники.

Накануне в результате обстрелов боевиков были ранены двое украинских военных. Сейчас они находятся в больнице.

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