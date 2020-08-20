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Факты / Видео / Украина

На Донбассе пылало и взрывалось: в Мариуполе прошли военные учения

На Донбассе горело, взрывалось и разрывалось. По всей линии разграничения Объединенные силы провели масштабные военные учения. На приазовском полигоне вблизи Мариуполя атаку условного противника отражали даже с помощью авиации и артиллерии.

К тренировкам привлечены все войска Вооруженных сил, а также 300 бойцов отдельного отряда спецназначения Азов.

По легенде, враг начал стремительный штурм. Украинские подразделения были вынуждены отойти и готовиться к контрнаступлению, чтобы восстановить утраченные позиции. Заканчивается все, конечно, победой украинских военных.

Бойцы Азова подчеркивают, что запомнятся не столько обучение, как подготовка к ним.

Также на передовой несмотря на объявленный режим тишины, иногда беспокойно. Там за десятки километров от линии соприкосновения не утихал огонь. Ветер разносил пожар все ближе к населенным пунктам Мироновское, Светлодарск и Луганское.

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