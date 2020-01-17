На Донбассе погиб старший солдат 72 бригады Игорь Химичук

На Донбассе погиб боец ​​72 бригады, старший солдат Игорь Химичук, попав под снайперский обстрел. Игорь с Житомирщины. На его малой родине трехдневный траур.

С начала года погибли пятеро наших защитников.

Боевые действия в Зайцево продолжаются с лета 2015-го. Кроме постоянных обстрелов, здешние прожили больше года без света. За время войны здесь начали исчезать целые улицы. В освобожденной части Зайцева 9 улиц, в которых полностью исчезла жизнь. Но, несмотря на боевые действия, там до сих пор остается 128 человек, которые пытаются выжить.

Подробнее о том, как живет прифронтовое Зайцево – Владимир Михайлов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на передовой вражеский снайпер убил бойца ВСУ.

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