На Донбассе погиб старший солдат 72 бригады Игорь Химичук
На Донбассе погиб боец 72 бригады, старший солдат Игорь Химичук, попав под снайперский обстрел. Игорь с Житомирщины. На его малой родине трехдневный траур.
С начала года погибли пятеро наших защитников.
Боевые действия в Зайцево продолжаются с лета 2015-го. Кроме постоянных обстрелов, здешние прожили больше года без света. За время войны здесь начали исчезать целые улицы. В освобожденной части Зайцева 9 улиц, в которых полностью исчезла жизнь. Но, несмотря на боевые действия, там до сих пор остается 128 человек, которые пытаются выжить.
Подробнее о том, как живет прифронтовое Зайцево – Владимир Михайлов.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на передовой вражеский снайпер убил бойца ВСУ.