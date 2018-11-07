На форум в Давосе не пригласили Путина и трех российских олигархов

Американские санкции действуют! На авторитетный Всемирный экономический форум в Давосе в этом году не пригласили трех влиятельных российских бизнесменов, чьи имена попали в санкционный список. Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о владельце группы Ренова Викторе Вексельберге, совладельце Русала Олеге Дерипаске и главе банка ВТБ Андрее Костине. Им уже сообщили, что они будут нежелательными гостями на форуме.

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По данным издания, инициатором стали США. С их подачи – организаторы отказались и от планов впервые за последние 9 лет пригласить в Давос Путина.

Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января следующего года. Напомним, ежегодно в рамках Давосского форума проходит Украинский завтрак, организованный Фондом Виктора Пинчкуа. На этой ланч-конференции мировая элита обсуждает политические и экономические проблемы Украины.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Кличко в Давосе вручили награду за продвижение образа Украины.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 11:26



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