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На фронте снова горячо: постоянный огонь, перемещение техники и ротация боевиков

Одна из самых горячих участков фронта – Светлодарская дуга. Расстояние до врага незначительное, поэтому украинские военные слышат перемещения техники оккупантов.

На Авдеевской промзоне вражеский огонь почти не прекращается. Минометные обстрелы здесь чуть ли не каждый день. Такую активизацию тяжелого вооружения бойцы связывают с ротацией и тем, что кремлевские наемники, возможно, попытаются наступать.

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Изучают изменения на наших позициях беспилотники противника. Причем птицы не любительские, а российские.

На обстрелы наемников украинские военные дают адекватный ответ. Сидеть и терпеть никто не собирается.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Донбасс признан самым заминированным регионом в мире.

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