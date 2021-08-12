На ГогольFest 2021 отправится первый в Европе арт-поезд — дата и цена билетов

13 августа на популярный художественный фестиваль ГогольFest из Киева отправится особый поезд. Семь вагонов снаружи разрисованы уличными художниками, а внутри оборудованы всем необходимым, чтобы пассажиры смогли насладиться культурной и образовательной программой прямо в дороге. ГогольTrain осуществит рейсы в шесть городов Украины, где будут проходить различные мероприятия фестиваля.

Обычный вагон Укрзалізниця прямо на перроне разрисовывают современные уличные художники, но вместо полиции их сегодня окружили камеры и пресса. Этим поездом из семи вагонов завтра отправятся сотни украинцев на самый популярный культурный фестиваль — ГогольFest.

— Появилась идея объединить страну как раз к 30-летию независимости. Нам удалось получить эти семь вагонов, которые и соединят Украину, — рассказал директор фестиваля ГогольFest Максим Демский.

На одном из вагонов художники нарисовали украинского художника Александра Ройтбурда, который недавно умер. Картину на вагоне назвали Ройтбурд и овощи.

— Александр был примером свободы художника, который касался сложных тем в творчестве и свободно относился к нему, это раздражало людей-овощей, — рассказал главный куратор визуальной программы ГогольTrain Александр Никитюк.

ГогольTrain — это первый в Европе арт-поезд. К 30-летию независимости Украины запланировано шесть рейсов из Киева в разные города, где будет проходить фестиваль. Билет стоит от 300 грн. В поезде есть спальные и фестивальные вагоны, в которых уже с началом путешествия начинается культурная и образовательная программа. Здесь можно будет насладиться музыкой, посмотреть кино, послушать лекции. В следующем году планируют пустить такой арт-поезд и на европейские фестивали в Европу.

— По мнению экспертов Deutsche Bahn — это очень перспективный проект. Я надеюсь, что Укрзалізниця и Министерство инфраструктуры помогут реализовать наши планы, — рассказал основатель ГогольFest Влад Троицкий.

Кроме презентации ярких вагонов ГогольTrain, художники решили организовать перформанс, создавая уникальную дизайнерскую одежду в реальном времени.

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