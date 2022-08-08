На предельно низкой высоте я набрал одногруппнику: пилот Су-27 о начале войны и работе в небе

Украина отметила 7 июля 2022 года День Воздушных сил ВСУ. Это профессиональный праздник радиотехников, предотвращающих воздушную угрозу, зенитчиков, ликвидирующих ее, и военных летчиков. 25-летний пилот истребителя Су-27 Алексей выполняет полеты уже в течение восьми лет, за которые освоил три типа самолетов.

— 23 февраля мы провели ротацию личного состава на оперативном аэродроме. Я заступил на боевое дежурство в другом городе, то есть уехал в командировку. И на следующий день моей командировки уже началась война. В 3-4 утра нанесли ракетный удар по тому аэродрому, где мы находились. Мы выполнили вывод авиационной техники из-под удара.

По его словам, Российской Федерации не удастся в будущем уничтожить Воздушные силы Украины, потому что это просто нереально.

– Россиянам это не удалось, потому что все же у нас было оперативное реагирование. Мы вовремя вывели всю авиационную технику, потому отделались минимальными потерями. Надеюсь, что так будет и дальше. Удастся ли им вообще это сделать в будущем? Воздушные силы — это не только авиация, самолеты, но и зенитно-ракетные и радиотехнические войска, которые обнаруживают воздушные цели. Это очень большой комплекс, то есть говорить об уничтожении Воздушных сил как целого организма – это нереально, даже теоретически.

Военный отметил, что украинские летчики преобладают российские, несмотря на отсутствие боевого опыта до начала полномасштабного вторжения РФ.

– У большинства наших летчиков, насколько я знаю, боевой опыт был только с 2014 года, когда применялась авиация во время Антитеррористической операции. Но все равно с тех пор у нас очень много пополнилось молодых летчиков в ряды Воздушных сил Украины, поэтому у них нет боевого опыта. Мы его приобретали, начиная с 24 февраля. И сейчас мы не уступаем во многих моментах, а даже преобладаем в подготовке летчиков Российской Федерации.

Украинский пилот считает, что ВСУ иногда делают просто невозможные вещи, поэтому российским летчикам не удастся победить наших военных.

– Все же мы воюем за свою землю, свои дома, поэтому у нас цена немного выше, чем у них. У нас нет выбора, мы максимально будем выкручиваться в любой ситуации. Мы иногда делаем такие вещи, что кто-то другой посмотрел бы и сказал: вы безумные, зачем вы это делаете.

Летчик отметил, что помнит каждую свою боевую задачу. Однако одна из них запомнилась навсегда.

– Каждая боевая задача навсегда со мной. Был один из курьезных моментов, когда выполнял очередной вывод из-под удара, потому что снова была угроза нанесения удара по одному из аэродромов, где я тогда находился. Вывел из-под удара самолет и у меня отказала радиосвязь. Я летел на другой аэродром на максимально низкой высоте без связи. И по телефону звонил своему одногруппнику, с которым я учился в университете, чтобы он предупредил старших на аэродроме, что я свой лечу туда, я не враг, чтобы меня не сбили, перепутав с вражеским самолетом.

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